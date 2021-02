Osimhen può tornare a Castel Volturno tra oggi e domani, ma bisognerà valutare se potrà allenarsi

Hanno preoccupato e non poco le condizioni di Victor Osimhen a fine gara, che è rimasto a Bergamo per accertamenti dopo la contusione subita al cranio. Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si spera ovviamente che non ci siano conseguenze gravi dopo lo scontro, ma è ipotizzabile un ritorno a Napoli del giocatore tra la giornata di oggi e quella di domani, per essere a Castel Volturno il prima possibile. Bisognerà valutare, però, se l’attaccante potrà essere in grado di allenarsi da subito.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI