Osimhen non ricorda niente dell’incidente: ora il giocatore sta bene

Dopo la grande paura che ha suscitato l’incidente di Osimhen, oggi sono arrivate notizie più confortanti. Come scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, l’attaccante non ricorda nulla del trauma, tanto che questa mattina ha dovuto chiedere al Dottor Canonico cosa fosse successo. Osimhen, fortunatamente, ha ripreso conoscenza in ambulanza, ancor prima di arrivare in ospedale. Il riposo di questa notte lo ha aiutato a riprendersi e ora sembra che stia bene.

