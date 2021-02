FORMAZIONI NAPOLI GRANADA – Il Napoli affronterà il Granada in occasione della gara di ritorno valida per i sedicesimi di finale di Europa League. La partita si giocherà, giovedì 25 febbraio, alle ore 18:55 nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro l’Atalanta per 4-2 in campionato e si apprestano a giocarsi una partita fondamentale per il prosieguo in Europa League. La gara d’andata disputata la settimana scorsa ha visto il Granada vincente per due reti a zero. Gli azzurri dovranno fare di tutto per ribaltare il risultato.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Ancora emergenza infortuni per gli azzurri. Gattuso se la dovrà vedere ancora una volta con scelte obbligate di formazione. Saranno otto i giocatori indisponibili (Osimhen, Mertens, Demme, Petagna, Hysaj, Ospina, Manolas e Lozano) e il mister potrebbe optare per lo stesso undici titolare sceso in campo contro l’Atalanta, tranne Osimhen che ha rimediato un trauma cranico nell’ultimo confronto in campionato. In porta, sempre Meret, con Di Lorenzo, Maksimovic, uno tra Koulibaly o Rrahmani e Mario Rui in difesa. A centrocampo, possibile trio composto da Ruiz, Bakayoko e Elmas. Si potrebbe poi optare per un attacco leggero, con Politano a destra, Zielinski a sinistra e Insigne prima punta.

Martinez, d’altro canto, dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 come nella gara d’andata. Tra i pali Silva, in difesa il quartetto da Foulquier, Sanchez, Duarte e Neva. A centrocampo Herrera e Gonalons mentre sulla trequarti Kenedy a destra, Machis a sinistra e Montoro in mezzo. Unica punta, Molina.

Formazioni Granada Napoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Ruiz; Politano, Insigne, Zielinski. All. Gattuso

Granada (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Machis; Molina. All. Martinez