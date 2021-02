De Maggio: “Contatti De Laurentiis-Benitez, ma lo spagnolo non vuole subentrare in corsa. Il patron azzurro vorrebbe Sarri”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. De Maggio si è soffermato in particolare sulla questione riguardante la panchina del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nelle scorse settimane De Laurentiis ha avuto un contatto con Rafa Benitez, ma l’allenatore spagnolo non ha intenzione di entrare a far parte di un progetto in corsa. De Laurentiis vorrebbe riavere Sarri, ma è ancora sotto contratto con la Juventus e non ha intenzione di muoversi dalla Toscana”.