De Luca: “Programmato investimento di oltre un miliardo di euro per i treni. Non possiamo programmare i vaccini, dobbiamo produrli in Italia!”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, attraverso una diretta sulla propria pagina ufficiale Facebook, ha parlato della situazione sicurezza dei pendolari e della situazione vaccini. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono stati promessi tre nuovi treni per la linea della zona flegrea, abbiamo un programma in corso per un investimento di oltre un miliardo di euro. Abbiamo raddoppiato i treni in servizio sulla umana e li triplicheremo a fine anno. Aspettiamo che il Consiglio di Stato consegni nuovi treni. Inoltre, con il piano più grande d’Italia, vogliamo rinnovare il trasposto pubblico con aggiunta di assunzioni e sostegno alle fabbriche campane che producono autobus e treni. Questo servirà a tutti, dai pendolari ai lavoratori.

I vaccini? Non abbiamo la possibilità di programmarli. Al momento il Direttore generale di una ASL non sa quanti vaccini arriveranno con certezza a Marzo. Se non puoi garantire il secondo richiamo provochi un grande danno al paziente. I tempi delle agenzie EIMA e AFA devono essere accelerati, ma i vaccini li dobbiamo produrre in Italia”.