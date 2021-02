De Laurentiis ordina silenzio stampa: il timore è il fallimento tecnico che si può trasformare in disastro economico

Il Corriere dello Sport di oggi apre con un’analisi sul Napoli e su De Laurentiis, soffermandosi su quali sarebbero i rischi per il Napoli nel caso in cui non arrivasse il raggiungimento stagionale degli obiettivi. Il sospetto del quotidiano è che il Napoli, nel caso in cui non riuscisse a qualificarsi per la Champions League, possa rischiare un disastro economico per la società. De Laurentiis, in questo momento, non vuole dare scosse cambiando dirigenti o allenatore, ma vuole cercare di valorizzare quello che già ha per ricostruire il lavoro che sembra essere stato compromesso dai risultati negli ultimi mesi. Il Napoli deve uscire dai guai con le proprie forze, per evitare un danno economico grave che potrebbe mettere in seria difficoltà la società.

