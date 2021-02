NAPOLI SILENZIO STAMPA – Massimo Ugolini in diretta ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita della sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli ha annunciato che il club azzurro ha deciso di entrare in silenzio stampa fino a data da destinarsi. Per questo motivo l’allenatore Rino Gattuso non parlerà né ai microfoni dell’emittente televisiva, né in conferenza stampa. Ovviamente non parlerà nessun altro tesserato della società ai microfoni di alcuna emittente. Non troveranno dunque risposta gli interrogativi della stampa riguardo la sconfitta subita dal Napoli al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA 4-2 NAPOLI

Napoli silenzio stampa, la reazione a Sky

Quando Massimo Ugolini ha annunciato la decisione del Napoli di entrare in silenzio stampa fino a data da destinarsi, le reazioni dello studio di Sky non si sono fatte attendere. L’opinione comune degli opinionisti è che il club azzurro abbia sbagliato a prendere questa decisione. Ciò perchè i tifosi e i giornalisti meritano di potersi interfacciare con il club. In particolare Gianluca Di Marzio ha sottolineato come la colpa dei risultati non sia né dei tifosi né della stampa. Dunque egli ritiene che sarebbe giusto dare loro spiegazioni.

Ennesima sconfitta, Gattuso a rischio esonero?

Gennaro Gattuso al momento rischia di essere esonerato perché, di fatto, gli obiettivi che gli sono stati affidati sembrano allontanarsi sempre di più : quello di portare il Napoli al quarto posto è sempre l’obiettivo principale. Non bisogna dimenticare le tante assenze con le quale sta combattendo in ogni partita il tecnico azzurro, con la sfortunata che si è abbattuta sulla squadra partenopea e di conseguenza sul tecnico calabrese. L’ipotesi di un esonero imminente non è da escludere qualora dovessero continuare a susseguirsi diversi risultati negativi. La sensazione però è che le strade di allenatore e società si divideranno solo al termine della stagione.