CLASSIFICA – Poker Atalanta, il Napoli getta la spugna e scivola al settimo posto (FOTO)

Un’altra caporetto per il Napoli: a Bergamo l’Atalanta si impone per 4-2 contro un Napoli che sembra aver gettato la spugna. Incoraggiante il pari momentaneo di Zielinski al 58′, ma da lì gli azzurri gettano la spugna e finiscono in balia dell’Atalanta. 4-2 il risultato finale. In classifica il Napoli perde terreno: la Roma e la Juventus possono allungare. Apprensione, inoltre, per le condizioni di Osimhen.

