Mertens, l’infortunio è alle spalle: il giocatore entro martedì a Napoli per giocare uno spezzone col Granada

Dries Mertens è assente dallo scorso 16 dicembre per un problema alla caviglia, e da quel momento la sua riabilitazione è stata piuttosto travagliata. A metà gennaio il problema sembrava superato, invece il dolore è tornato e il giocatore è stato costretto ad andare in Belgio un’altra volta per curarsi alla clinica Move to Cure di Anversa per un secondo ciclo di riabilitazione. Ora però, il suo rientro sembra vicino, e come riporta il Corriere del Mezzogiorno, tra lunedì e martedì Ciro sarà a Napoli e probabilmente giocherà una parte di gara con il Granada. Un’ottima notizia per Gattuso.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI