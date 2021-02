Lobotka verso la cessione a giugno: il centrocampista ha deluso le aspettative

Il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka ha fino ad ora deluso le aspettative. Acquistato dal Napoli per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, non ha mai inciso nel suo percorso in azzurro e non ha mai dimostrato di essere l’uomo in più a centrocampo capace di fare la differenza. Dopo il no al Torino nell’ultima sessione di mercato, come scrive Sportmediaset, il futuro di Lobotka potrebbe essere lontano da Napoli. Al termine della stagione, l’avventura azzurra del centrocampista potrebbe finire, sia per il poco minutaggio concesso da Gattuso e sia per la volontà di cercare di recuperare parte dell’investimento fatto dal prezzo del suo cartellino.

