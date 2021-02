Il pampa Sosa furioso per la sconfitta? Tweet polemico: “Almeno un calcio in bocca!”

Finisce 4-2 per l’Atalanta: un’altra debacle per il Napoli, un’altra delusione che affligge tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori. E anche a chi a Napoli ha giocato per anni. Roberto Sosa è furioso per la debacle e lo dimostra con un tweet criptico in italiano:

“Ma un calcio in bocca almeno…”, scrive su Twitter. Non è chiaro il riferimento, ma il Pampa è solito guardare e commentare le partite degli azzurri. Il contesto, insomma, non può che essere quello di Atalanta-Napoli.

Ma un calcio in bocca almeno … — Roberto Sosa (@robertopampa9) February 21, 2021