Il Napoli vede la fine dell’emergenza: quattro recuperi in vista del Benevento

Tanti indisponibili per il Napoli per la sfida di oggi contro l’Atalanta, ma luce in fondo al tunnel è vicina. Infatti, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, tra sette giorni in campionato gli azzurri potrebbero ritrovare ben quattro giocatori nella lista dei disponibili: Demme addirittura potrebbe tornare per giovedì contro il Granada, ma non è sicuro che ce la faccia, mentre Hysaj Ospina e Petagna dovrebbero essere convocabili per il derby campano.

