Gattuso è a un bivio: Atalanta e Granada gli ultimi due test per salvare una stagione complicata

Il Corriere dello Sport di oggi titola “Gattuso al bivio”, nelle pagine dedicate al Napoli. Gli incontri dei prossimi cinque giorni, potrebbero risultare decisivi per la stagione del Napoli, sia per la lotta per il posto in Champions League che per il passaggio del turno in Europa League. Sulle colonne del quotidiano si legge un commento riguardante il 2021 del Napoli che sottolinea la fatica fatta dalla squadra di Gattuso in match con squadre alla portata e il caos portato dalla grande varietà di interpretazioni tattiche portate dai vari cambi di modulo. Il Napoli è a un bivio e ora deve prendere la strada giusta per centrare gli obiettivi stagionali, e il futuro di Gattuso potrebbe dipendere da questi due test.

