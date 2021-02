Atalanta, Gasperini: “La direzione di gara è stata pesantissima. Siamo passati sotto al treno e ne siamo usciti illesi. Era una partita trappola”

Al termine del match Atalanta-Napoli, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Vincere una partita in questo modo, resa complicata oltre le nostre possibilità, è una grande spinta per mercoledì. Ci mette bene in classifica. Moralmente contro il Real andremo in ottime condizioni. Sono uno che è passato sotto il treno e non si è fatto niente. Abbiamo rischiato oggi, creato tanto, era una partita trappola.

Sarà questa l’Atalanta contro il Real?

Intanto questa è una vittoria molto importante per il campionato. Volevamo stare dentro a tutto, l’abbiamo detto. La direzione di gara è stata pesantissima e l’avversario è forte.

È pesante un cartellino rosso così, però abbiamo vinto. Dobbiamo stare attenti. La battaglia per il campionato è dura. Sono arrabbiato come tutti i giocatori, ma adesso pensiamo al Real Madrid.

Sul rigore non concesso su Pessina.

Questo è un episodio da rigore, da gol. Ma ce ne sono tanti altri che non sono così determinanti che sono stati davvero pesanti da sopportare. Ho detto che era un rigore grande quanto una casa. Uno che s’intende un po’ di dinamica del calcio vede che c’è stato il tocco, non serve stare a 10 metri, basta stare da 70 metri. Mi sono limitato a dire questo, il quarto uomo ha pensato bene di chiamare l’arbitro per mandarmi fuori.

Muriel? Ha qualità di un giocatore top, ha fatto un salto di qualità formidabile e non è vero che gioca poco. Ilicic? Ha fatto alcune partite straordinarie ma dopo devo vederlo bene, ci sono anche altri ragazzi che stanno facendo bene, lui ha alti e bassi. Resta comunque un valore aggiunto per la squadra”.