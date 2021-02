A Bergamo sarà ancora Maksimovic-Rrahmani: Koulibaly parte dalla panchina

In Coppa Italia, proprio contro l’Atalanta, la coppia di centrali Maksimovic-Rrahmani non ha convinto, ma oggi i due avranno una grande occasione per riscattarsi. Come scrive Il Mattino, i due saranno i titolari a Bergamo: con Manolas ai box e Koulibaly appena rientrato dopo lo stop per Covid, saranno ancora loro a replicare le scelte viste il 10 febbraio in Coppa. Gattuso spera di non dover pescare il jolly Koulibaly dalla panchina in caso di emergenza e provare a fidarsi dei suoi titolari, soprattutto in una prova difensiva impegnativa come contro l’Atalanta.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI