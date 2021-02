Amin Younes dopo una serie di stagioni con pochissimo spazio in maglia azzurra è stato ceduto per due anni in prestito all’Eintracht Francoforte, in Bundesliga. Lì il calciatore libano-tedesco è riuscito a trovare maggiore spazio e nel pomeriggio di oggi ha segnato un vero e proprio eurogol contro il Bayern Monaco.

Di seguito il video della prodezza dell’ala ex Ajax:

Le match de malade d’Amine Younes face au Bayern .. son but est à l’image de son match de taré #SGEFCB pic.twitter.com/Turft6MzFp — Lee-Roy Kabeya (@LRKabeya) February 20, 2021