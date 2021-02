Repubblica critica il Napoli: “Obiettivi che stanno andando in fumo, 2021 finora orribile”

La Repubblica di oggi si sofferma sulla stagione del Napoli, ad un giorno dalla sfida contro l’Atalanta che potrebbe determinare un’altra svolta nell’annata degli azzurri. Il quotidiano analizza come di fatto il Napoli stia piano piano perdendo di vista tutti gli obiettivi stagionali: “la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, poi l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta e adesso il ko in Europa League nella deludente notte spagnola a cui sarà difficile rimediare”, si legge, nel resoconto di una stagione che è ripresa con un “2021 orribile”. Un commento durissimo ma che riassume una stagione finora troppo complicata.

