Paura durante Ascoli-Salernitana, malore per Dziczek: lascia il campo in ambulanza

Attimi di paura e grandissima tensione negli ultimi minuti di Ascoli-Salernitana in Serie B. Il centrocampista della squadra ospite Patryk Dziczek, si è accasciato al suolo all’86º. Il calciatore polacco, come hanno spiegato i suoi compagni di squadra al direttore di gara, non è nuovo a problemi di questo genere. Dziczek infatti aveva già avuto un malore ad inizio anno in allenamento. La partita è stata sospesa ed il calciatore è stato portato via in ambulanza.

Lo staff medico granata ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni del calciatore

“Al momento del primo infortunio di settembre in allenamento furono fatte tutte le indagini di tipo neurologico e cardiologico, con esito negativo. Alla luce di questo nuovo episodio ripartiranno tutti gli accertamenti necessari per arrivare ad una causa. In questo momento il ragazzo è cosciente, ricoverato all’ospedale di Ascoli. Dziczek non avrebbe mai avuto l’ok per rientrare in campo se non avessimo fatto tutto il necessario per escludere patologie. La causa scatenante non è stata appurata, anche oggi ha perso i sensi e questa cosa indurrà grande cautela da qui alle prossime ore. Una crisi vagale, la seconda da settembre ad oggi. Siamo costantemente in contatto con i medici e con la società, posso dire che non c’è stato arresto cardiaco. La lingua era andata nel retrobocca ed è stato rianimato, c’è stato un pericolo perchè era in difficoltà respiratorie”.