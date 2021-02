Mertens punta il Granada: il belga tornerà in Italia la prossima settimana per lavorare col gruppo

Il Napoli è senza Dries Mertens. Un’assenza importante con cui gli azzurri stanno imparando a convivere, ma che non durerà ancora per molto tempo. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno di oggi, il campione belga in questo momento è in Belgio per curarsi, ma dovrebbe fare rientro a Napoli tra lunedì e martedì per tornare a lavorare in gruppo per la sfida di ritorno contro il Granada. Una notizia che fa bene al Napoli, che proverà a giocarsi le sue carte anche con il belga.

