La Salernitana vince 0-2 ad Ascoli grazie allo show di Tutino: doppietta per l’attaccante napoletano

La Salernitana ha sbancato lo stadio “Del Duca” di Ascoli, vincendo per 0-2 con la doppietta di Gennaro Tutino. In questo modo la Salernitana resta attaccata alla vetta ed in piena lotta per la promozione in Serie A. Di seguito le parole dell’attaccante napoletano ai microfoni di DAZN nel post partita:

“Il malore di Dziczek è stato un momento bruttissimo in cui abbiamo avuto tutti tanta paura. A Patrick era già accaduto qualcosa di simile. La vittoria è importante perchè ci rimette in corsa per il nostro obiettivo e la dedichiamo a lui. Vincere qui non era semplice. L’Ascoli aveva perso immeritatamente a Reggio Emilia e con mister Sottil avevano fatto molti risultati utili consecutivi. Il mister ci teneva molto, in settimana ci aveva detto che da bambino tifava l’Ascoli e oltre a questo comunque volevamo tornare alla vittoria che ci mancava da troppo tempo. Ricordo il mio primo gol da professionista che segnai proprio contro l’Ascoli quando giocavo con il Gubbio. In questo momento però tutto passa in secondo piano. Colgo l’occasione per mandare a Patrick un segnale forte di vicinanza da parte di tutta la squadra con l’augurio che possa tornare al più presto tra noi“.