Koulibaly pronto per tornare titolare a Bergamo: Gattuso spera di recuperare più uomini possibili

Sono stati giorni di emergenza per il Napoli dal punto di vista numerico, ma adesso gli azzurri possono piano piano tornare a sorridere. Infatti, nella giornata di ieri, sia Kalidou Koulibaly che Faouzi Ghoulam sono diventati negativi al Covid dopo le due settimane di quarantena. I due sono stati entrambi asintomatici e non hanno mai smesso di allenarsi da casa, scrive la Gazzetta dello Sport, e per questo non hanno perso troppa condizione fisica. Per questo motivo, Koulibaly potrebbe partire subito titolare nella sfida contro l’Atalanta di domani. Inoltre, nella giornata di oggi si testeranno Demme, reduce da un problema al quadricipite della coscia sinistra e Politano, che ha subito una contusione al costato. Gattuso spera di poterli riavere a Bergamo.

