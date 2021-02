Ipotesi difesa a tre contro l’Atalanta: Gattuso può ripetere l’esperimento fatto in Coppa Italia

È il giorno della rifinitura prima di Atalanta-Napoli e anche quello delle scelte per Rino Gattuso: il tecnico calabrese ritrova in gruppo Koulibaly, Ghoulam e Politano, i primi due negativizzati al Covid e l’ultimo reduce da inflitrazioni per i dolori al costato, ma che sarà col gruppo. Come si legge su Tuttosport, oggi si deciderà se convocare anche Diego Demme per la trasferta di Bergamo. Ma con o senza il tedesco, è possibile che con l’Atalanta si veda ancora una difesa a tre, com’era accaduto nella partita di andata di Coppa Italia proprio contro la squadra di Gasperini.

