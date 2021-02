Il Corriere dello Sport critica Lobotka: “Con l’Atalanta 24 milioni di dubbi in panchina”

Stan Lobotka non sta lasciando il segno nel Napoli, e le sue prestazioni recenti lo stanno dimostrando. Contro il Granada una partita che non ha convinto, e contro l’Atalanta non sarà tra i titolari. Al suo posto torna dal primo minuto Bakayoko, in grado di garantire più sicurezze a centrocampo. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che su Lobotka commenta: “Bakayoko lo farà riscivolare in panchina coi suoi 24 milioni di dubbi riconvertiti in Spagna”

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI