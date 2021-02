Da Bergamo – Sale la fiducia per l’Atalanta: “Napoli in alto mare, il clima non è dei migliori”

Il Napoli non sta di certo vivendo un periodo facile, e queste sensazioni non arrivano soltanto dall’interno dell’ambiente del tifo azzurro. Infatti, sul Corriere di Bergamo di oggi, ci si focalizza sulla difficoltà del Napoli degli ultimi mesi, questa l’analisi:

NAPOLI IN ALTO MARE – “Il clima sotto il Vesuvio non è dei migliori e la sensazione è che non possa rasserenarsi di molto in vista della gara al Gewiss Stadium di domani. In ritardo in campionato, sconfitta in Supercoppa un mese fa dalla Juventus, eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta e a un passo dall’essere fuori dall’Europa League dopo il k.o. a Granada per 2-0, la formazione di Gattuso è quantomeno in alto mare”.