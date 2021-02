Chiariello: “Napoli scandaloso, prestazione indecente! Il calcio di Gattuso è una sbobba insopportabile”

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Granada, nel corso del suo consueto editoriale.

“Il Granada me l’aspettavo esattamente così, una squadra rognosa e chiusa, brava a ripartire in verticale con un paio di velocisti. L’avevo vista giocare anche contro l’Atletico Madrid capolista, dove ha giocato una buona partita e ha perso solo per colpa di un autogol.

Un Napoli così brutto invece va aldilà di ogni perfida immaginazione. Bisogna dire una cosa, i fatti sono così: il primo e unico tiro in porta è stato fatto al 86’ con Osimhen. Prima solo alcune palle sparate alte da Zielinski e Insigne e una svirgolata di Rrahmani. Questo Napoli gioca in una maniera scandalosa, abbiamo assistito ad una prestazione indecente!

Non c’erano le condizioni di far entrare i giovani della Primavera, non sono partite in cui butto un ragazzo in campo. Le uniche due sostituzioni erano Zielinski e Bakayoko. Zielinski è anche stato il migliore in campo, Bakayoko invece non incide, il solito palo della luce che non ha né qualità né corsa.

Il Napoli è sceso in campo con 235 milioni spesi, senza considerare Bakayoko che non è costato nulla e Insigne che è cresciuto nel vivaio. Non parliamo di infortuni e assenze, in campo c’era una signora squadra, almeno leggendo i numeri. Il Granada sulla carta vale la metà del Napoli, uno dei suoi giocatori di punta è Machis che a Udine hanno buttato via.

Nelle ultime partite il Napoli non tira praticamente mai in porta. Vorrei capire una cosa ma al signor Gattuso hanno spiegato che le partite vanno giocate per buttare la palla in porta e per farlo bisogna attaccare? Nel primo tempo il Napoli ha fatto un gioco in orizzontale, mentre il Granada l’ha fatto in verticale facendo due gol. Sul primo gol Meret è andato molle, ma ne ha salvato anche un altro.

La gente è convinta che io ce l’abbia con Gattuso, che nemmeno conosco. Non ho niente contro di lui, anzi per me era un eroe per i Mondiali vinti nel 2006, ma fatto sta che il calcio che propone è una sbobba insopportabile”.