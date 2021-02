Mascara: “Osimhen non è pronto! Gattuso? Nessuno meglio di lui per concludere la stagione”

Giuseppe Mascara, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di Radio CRC nel corso di Arena Maradona. Ecco le parole dell’ex calciatore del Catania:

“Napoli è una bella piazza ma non ti aspetta, Gattuso avrebbe dovuto poter contare su un calciatore da venti gol in campionato. I tifosi sanno che prima di Osimhen, quel posto in attacco era occupato da giocatori come Cavani e Higuain. L’attaccante nigeriano non è ancora pronto, avrei voluto vedere un Napoli al completo per una porzione più ampia di stagione”

“Gattuso? Personalmente qualora venisse esonerato credo che Napoli rappresenterebbe una patata bollente quasi ingestibile, al momento credo che l’unico che possa terminare la stagione sulla panchina azzurra sia lui”