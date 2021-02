Carmando: “Gli infortuni non sono colpa dello staff medico! Gattuso? Risolleverà il Napoli”

A Super Sport 21, in onda ogni sera dal lunedì al venerdì su Canale 21, è intervenuto Salvatore Carmando, storico ex massaggiatore del Napoli, che da esperto del settore ha ‘spiegato’ i tanti infortuni che stanno capitando al Napoli in questo periodo:

“Bisogna evitare di prendersela con il dott. Canonico e con lo staff tecnico, perché niente di ciò che sta accadendo è colpa loro. Sono infortuni dovuti al momento complicato, al calendario congestionato e all’impossibilità di trovare la condizione giusta quando si gioca ogni 3 giorni”.

“Inevitabilmente la sua gestione è condizionata anche da ciò che sta accadendo fuori dal campo. Fidatevi di me: conosco bene Rino e sono convinto che riuscirà a risollevare questa squadra”. Due parole anche su Lorenzo Insigne, spesso al centro delle critiche: “Lorenzo è il capitano e deve stare tranquillo: è un ragazzo che dà tutto in campo, sente molto la maglia e si impegna sempre al massimo, è fondamentale per questa squadra. Le critiche nei suoi confronti sono ingenerose”.​