Scartata l’ipotesi di andare a Bergamo direttamente da Granada: ritorno a Napoli per gestire le energie

Il Napoli dovrà affrontare tre partite in una settimana, decisiva per il proseguimento europeo della squadra di Gattuso, e da quanto si legge nell’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri si stanno organizzando per gestire al meglio le energie. La prima ipotesi fatta era quella di andare a Bergamo direttamente da Granada, ma è stata scartata perché è stato deciso di rientrare a Napoli e permettere ai giocatori di stare a casa con la famiglia per riposare. In questa situazione di emergenza, anche una notte di sonno gestita al meglio potrebbe aiutare il Napoli a fare la differenza.

