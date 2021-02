Koulibaly e Ghoulam ancora positivi ma con debole carica virale: Gattuso spera di riaverli al più presto

Il Napoli è ridotto ai minimi termini a causa delle assenze. Chi ai box per infortunio e chi indisponibile a causa della positività al Covid, come nel caso di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, però, ci potrebbero essere delle buone notizie per Gattuso. Stando a quanto dice il quotidiano, dagli ultimi tamponi effettuati, la carica virale dei due giocatori (ancora positivi) sarebbe debole. Questo significa che il loro recupero potrebbe avvenire più in fretta, e ciò rappresenterebbe un’ottima notizia per il Napoli che cerca di riavere il prima possibile i suoi uomini

