Il Napoli a Granada con un centrocampo inedito: scelte obbligate e pochi cambi a disposizione

Nove assenze pesantissime per il Napoli che si presenterà a Granada con un undici titolare inedito, soprattutto a centrocampo. Si fa quel che si può in periodo di emergenza, e Gattuso proverà un 4-2-3-1 con scelte obbligate. In porta c’è Meret, che con l’assenza di Ospina non dovrà soffrire il solito ballottaggio; in difesa ci sono Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui, poi coppia di mediani con Lobotka e Fabian Ruiz; con Elmas, Politano e Insigne sulla trequarti. Unica punta Osimhen, pienamente recuperato, col Napoli che spera che la sua punta possa tornare a fare la differenza. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

