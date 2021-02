DOVE VEDERE GRANADA NAPOLI – Dopo l’ultimo impegno in campionato contro la Juventus, tornano gli impegni degli azzurri in campo europeo. Il Napoli di Gattuso, infatti, reduce da una vittoria in campionato contro i bianconeri dovranno affrontare il Granada in occasione della partita di andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Il match è in programma per giovedì, 18 febbraio, al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada: calcio d’inizio alle ore 21:00. Il ritorno si giocherà la settimana seguente, giovedì 25 febbraio, dopo la partita in trasferta contro l’Atalanta.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

Gli azzurri provengono da un periodo tutt’altro che sereno, ma grazie alla vittoria e i tre punti conquistati contro la Juventus in Campionato la situazione sembra essere alquanto migliorata. Sembra che i dubbi intorno alla squadra inizino a dissiparsi e la grinta e tenacia dimostrata in campo hanno lasciato spazio alla fiducia. Nonostante un rendimento alquanto altalenante nelle ultime cinque partite sembra che sia scattato qualcosa nella mente degli uomini di Gattuso che sicuramente vorranno ripetersi in una vittoria anche in campo europeo. Attenzione al reparto infortunati, però, estremamente colmo in questo periodo di stagione.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Granada Napoli

La sfida di Europa League valida per i sedicesimi di finale tra Granada e Napoli andrà in scena giovedì, 18 febbraio, al Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada alle ore 21:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

DOVE VEDERE GRANADA NAPOLI

Ottime notizie per i tifosi azzurri, che potranno godersi la visione della partita senza alcun abbonamento. Il match sarà infatti trasmesso in chiaro sul canale TV8! La partita inoltre sarà visibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.