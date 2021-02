Condò su Osimhen: “Deve segnare dei gol e fare la guerra al Granada: è il suo momento”

Rientrato ormai da qualche partita, Victor Osimhen deve cominciare a prendersi le sue responsabilità in fase realizzativa: è questo il pensiero di Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, che ha richiamato all’attenzione l’importanza del nigeriano. Queste le sue dichiarazioni:

GUERRA AL GRANADA – “È arrivato il momento di Osimhen, è rientrato da un po’, deve segnare dei gol, allungare la squadra e fare la guerra al Granada, che è una squadra seria. Il calcio spagnolo è un po’ al ribasso, l’anno scorso per la prima volta dal 2007 non ha avuto nessuna squadra nelle semifinali di Champions League. E’ vero che ha vinto col solito il Siviglia l’Europa League, ma abbiamo visto come la Juve ha vinto a Barcellona, quindi ho fiducia nel Napoli”.