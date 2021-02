Bakayoko e Zielinski riserve di lusso: Gattuso li farà partire dalla panchina per gestire le energie

Tra gli undici titolari che scenderanno in campo stasera nel Napoli contro il Granada, mancano due giocatori che rappresentano forse i due unici veri cambi di qualità per Gattuso questa sera. Come riporta il Corriere dello Sport, in panchina ci saranno Bakayoko e Zielinksi. Due cambi che serviranno sia a far riposare i giocatori in vista del tour de force tra campionato e coppa, sia per avere due pedine in grado di poter svoltare la gara nel secondo tempo. Una mossa d’emergenza ma che Gattuso spera di utilizzare a suo favore.

