Politano conferenza stampa: “L’abbraccio dopo Napoli-Juve? Nelle ultime settimane si è parlato molto sul mister ma noi siamo sempre stati dalla sua parte”

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Matteo Politano. L’attaccante azzurro, dalle ore 18.30 presenterà il match valido per i sedicesimi d’andata di Europa League con il Granada. Ecco quanto dichiarato:

“Stagione anomala? Sicuramente è una stagione più difficile. C’è poco tempo tra una partita e l’altra e diventa più complicato prepararla. Ma il bello del calcio è anche giocare ogni tre giorni”.

“Uno stimolo in più col calcio spagnolo? No, non è uno stimolo. È solo che le squadre spagnole giocano sempre a viso aperto e quindi lasciano più spazio in contropiede”.

“Stagione migliore? Credo che sia una questione di maturità. L’anno scorso ho fatto bene, come l’anno e mezzo trascorso all’Inter, ma da quado sono a Napoli penso che sia il mio migliore anno”.

“L’abbraccio sul finale di Napoli-Juve? Aveva anche un altro significato oltre alla vittoria. Nelle ultime settimane si è parlato molto del mister, si sono dette tante sciocchezze e penso che la squadra abbia sempre risposto sul campo stando sempre dalla parte del mister. Credo che sia stata una vittoria importante”.