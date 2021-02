Granada-Napoli, le ultime da Sky: il Napoli schiererà il 4-2-3-1 con Elmas trequartista alle spalle di Osimhen! Mentre Fabian torna dal 1′

Arrivano le ultime indiscrezioni da riguardo il match in previsto domani sera tra Granada e Napoli e Gattuso dovrà affrontare gli spagnoli con gli uomini contati in difesa, come l’ultima uscita di campionato ma con l’aggiunta di Ospina. Anche in attacco le assenze non sono da poco con Mertens ancora in Belgio alle prese con i problemi legati alla caviglia mentre Petagna è vittima di noie muscolari.

A riportarlo è Sky Sport, che inoltre aggiunge che Osimhen sarà il riferimento offensivo di un undici iniziale che con tutta probabilità vedrà l’impiego di Elmas sulla linea di trequartisti. Mentre, Insigne non al meglio della condizione dovrà stringere i denti. Infine, sulla mediana chance dal 1′ per Lobotka.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Rrhamani; Maksimovic; Mario Rui; Fabian Ruiz; Lobotka; Politano; Elmas; Insigne; Osimhen. All. Gattuso