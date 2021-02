Verratti, l’ex agente: “Il Napoli aveva un accordo col Pescara, ma lui rifiutò”

A “L’Equipe” l’ex agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti il centrocampista del PSG. Ecco quanto emerso:

“Nel 2012 il Napoli aveva un accordo con i dirigenti del Pescara, ma lì fu Marco a rifiutare. Non aveva neanche intenzione di trasferirsi a Parigi. Abbiamo dovuto convincerlo con l’aiuto dei suoi amici pescaresi. Marco aveva stretto un accordo con la Juventus di cui era tifoso, però le due società non trovarono un’intesa. Il Paris Saint-Germain è riuscito a spuntarsela perché ha pagato la cifra richiesta dal Pescara. Credeva in Marco ed è stata fondamentale la presenza di Leonardo”.