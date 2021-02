Santacroce: “Il rigore su Rrahmani è netto, più di una volta sono uscito sanguinante dai duelli con Chiellini, ma per fortuna ora c’è il VAR”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SuperGoal in onda su TV Luna. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il rigore su Rrahmani è nettissimo, non capisco in nessun modo le lamentele, a me sembra davvero solare. Nel corso della mia carriera mi è capitato spesso di essere marcato da Giorgio Chiellini sui calci d’angolo e più di una volta sono uscito sanguinante dai nostri duelli, ma non succedeva nulla. Per fortuna invece adesso c’è il VAR”.