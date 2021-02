Hamsik verso il ritorno in Europa, la Lokomotiv Mosca è sulle tracce dell’ex capitano azzurro

Marek Hamsik potrebbe tornare a giocare in Europa. L’ex capitano del Napoli, che da due anni gioca in Cina al Dalian Yifang, è un obiettivo di mercato della Lokomotiv Mosca. Secondo quanto riportato dall’emittente russa Match TV, il club della capitale vorrebbe acquistare il centrocampista slovacco a parametro zero.

Nel prossimo futuro il calciatore farà sapere al club russo le proprie intenzioni ed in caso di esito positivo, si cercherà un accordo con il club cinese per liberarsi. Il contratto di Hamsik infatti sarebbe in scadenza tra nove mesi.