Sanchez, ds Granada: “Il Napoli è una grande squadra, ma noi vogliamo fare bella figura”

Il direttore sportivo del Granada, Fran Sanchez, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal.

“Per noi la passata stagione è stata fantastica, la prima in A dopo tanto tempo. Ci siamo qualificati per la prima volta in Europa League e abbiamo anche superato il girone. Giochiamo contro un club storico come il Napoli e abbiamo voglia di fare bella figura.

Anche noi abbiamo delle assenze importanti, dovute alla situazione difficile che sta vivendo il calcio. Tra pandemia e tante partite ravvicinate, ci sono più infortuni. Ma non è un attenuante, proveremo a dare il massimo.

Siamo una squadra che non ha mai giocato a questi livelli e per questo sappiamo che il collettivo è più importante del singolo. Possiamo variare dal punto di vista dei moduli, non ne abbiamo uno in particolare, sappiamo adattarci.

Il Napoli ha dei giocatori di livello mondiale, ha un’ottima rosa ed è normale che possa auspicare a vincere la competizione. Noi lo rispettiamo ma proveremo a dare fastidio.

Conosco molto bene Fabian Ruiz, l’ho incontrato sia ai tempi del Betis sia all’Elche. È un ragazzo straordinario, è tra i migliori nella rosa del Napoli”.