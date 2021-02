Urla contro Calvarese, Paratici rischia un’indagine della procura

E’ diventato virale in poche ore il video, ripreso durante il match di sabato tra Napoli e Juventus, delle veementi proteste rivolte al quarto uomo Calvarese da parte del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, la procura federale potrebbe aprire un indagine, ma solo nel caso venga verificata la veridicità della prova. Ecco quanto evidenziato dai colleghi:

“Vergogna Calvarese, vergognati! Ca… Come si fa a non ammonire, oh?

Al suo fianco anche Pavel Nedved: «Basta, ca…!». Un video che potrebbe anche portare la Procura Federale ad aprire una nuova indagine, ma solo nel caso in cui venisse verificata l’autenticità e la veridicità della prova, essendo queste immagini escluse dal circuito delle riprese ufficiali ma realizzate a livello amatoriale probabilmente da un addetto ai lavori dello stadio Maradona”.