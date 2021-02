Piccinini: “A fine stagione Gattuso e il Napoli si lasceranno, la squadra però è tutta con lui!”

Il noto giornalista Sandro Piccinini in diretta durante il consueto appuntamento con lo Sky Calcio Club ha detto la sua sulla prestazione offerta ieri dagli uomini di Gattuso.

Ecco quanto evidenziato:

“C’era la voglia dei non titolari di fare la differenza, per Gattuso era già pronto il funerale ma in molti hanno dovuto rinviare tutto. Spesso si è stati molto ingenerosi con Gattuso trascurando degli errori decisivi dei giocatori.

A fine stagione pare che Gattuso e il Napoli si lasceranno, c’è da dire però che spesso ho visto squadre che hanno dato tutto per il proprio allenatore sino all’ultima giornata. Questo potrà servire per gli azzurri e per Rino per concludere al meglio la stagione”.