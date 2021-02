Napoli-Veretout, gli azzurri avevano fatto una maxi-offerta alla Roma, poi la scommessa con Fonseca ha cambiato tutto

La Repubblica di oggi fa il punto della situazione sul grande campionato che sta giocando Jordan Veretout, già a 9 gol in 22 partite in questa stagione. Il quotidiano scrive di un importante retroscena di mercato, quando il Napoli a settembre aveva provato a portare il francese in azzurro con una maxi-offerta. Gattuso lo voleva e De Laurentiis ne era grande estimatore, ma ciò che ha convinto il francese a rimanere a Roma è stata una scommessa. Fonseca, infatti, ha detto a Veretout di non muoversi da Roma e che se fosse rimasto gli avrebbe fatto fare almeno dieci gol. Bottino quasi raggiunto, con una Roma soddisfatta che in settimana parlerà di un suo adeguamento di contratto. Napoli beffato davvero per poco.

