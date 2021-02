Lozano fuori per tre settimane: il messicano non ci sarà nel doppio confronto col Granada

Hirving Lozano si è infortunato negli ultimi minuti della gara contro la Juventus, in un eroico finale in cui ha difeso con unghie, denti e una gamba sola. Il messicano ha quasi sicuramente riportato una distrazione muscolare, scrive La Repubblica, con tempi di recupero che si aggirano intorno alle tre settimane. Brutte notizie per un Napoli con la coperta cortissima, che dovrà fare a meno del suo uomo più in forma sia nel doppio confronto di Europa League con il Granada, sia nelle sfide di campionato con Benevento e Atalanta. Ci si rivede a marzo, Chucky.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI