Insigne, l’ex agente: “Non capisco le critiche nei suoi confronti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne. Ecco quanto evidenziato:



“Per Gattuso tutte queste assenze sono un problema serio. Affrontare queste gare importanti in Europa in situazioni così precarie non è il massimo. Speriamo che i disponibili facciano il meglio possibile. Insigne e i 100 gol? Si sa cosa ho sempre pensato del calciatore. Lui non è un goleador ma raggiunge solitamente sempre la doppia cifra. Non sono minimamente sorpreso, possiede le potenzialità per questi numeri”.

“La sorpresa è quando lo si mette in discussione. L’unico consiglio che posso dargli è quello di vivere meno gli aspetti extra campo e continuare a dare ciò che ha sempre dato. Spesso non ha mai avuto la considerazione che meritava”.