De Laurentiis ha confermato Gattuso davanti a tutta la squadra prima del fischio d’inizio con la Juve

La Repubblica di oggi svela un interessante retroscena avvenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Juventus. Prima della gara, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra, confermando la posizione del tecnico Gattuso davanti a tutto il gruppo. Un segnale forte per dare tranquillità per lavorare bene, a prescindere dal risultato della gara. Adesso, Gattuso può preparare al meglio la sfida col Granada in Europa League.

