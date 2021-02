Bordon, preparatore atletico: “Tenere in campo Lozano non è stato il massimo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio Bordon, preparatore atletico. Ecco quanto evidenziato:

“Infortuni? Il freddo lo escluderei come causa, con le tecnologie degli indumenti e la metodologia di allenamenti moderni non influenzi la situazione. Posso influenzare l’acqua e i campi ghiacciati. Se ci sono recidive o avvenimenti che interessano una specifica catena muscolare, c’è qualcosa da rivedere nel lavoro. Se sono traumi variegati può invece dipendere dall’allenamento eccessivo dettato dalle gare ravvicinate”.

“I muscoli della coscia sono più esposti a questo problema, si lavora molto in allungamento e di fatto quando vai in falcata richiami la gamba in avanti, quindi il muscolo viene stirato. Lozano ha peggiorato l’infortunio per gli ultimi 5 minuti passati in campo? Tenere in campo un infortunato non è il massimo ma capisco che la posta in palio fosse altissima“.