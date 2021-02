Auriemma: “Chiellini non ha un regolamento a parte, il Napoli ha giocato per l’allenatore”

Raffaele Auriemma ha commentato sul proprio canale Youtube l’intervento di Chiellini a braccio largo su Rrahmani e commentando la partita giocata contro la Juventus. Queste le sue parole:

REGOLAMENTO A PARTE – “Non esiste un regolamento per Chiellini e per tutti gli altri o uno per alcuni juventini e gli altri. Chiellini vede pure l’avversario dov’è e gli rifila un ceffone, il regolamento è uno. La partita l’ha persa la Juventus ed a fine anno vi accorgerete che vi mancano tre punti, a quel punto ricordatevi di quella sera. Io la ricorderò come quella in cui ho rivisto il Napoli che volevo, che ha giocato per l’allenatore”.