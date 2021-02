Anche Ospina ko, risentimento all’adduttore: oggi gli esami strumentali, si teme salti l’Europa League

La lista degli indisponibili del Napoli continua ad aumentare e anche David Ospina si è aggiunto. Infortunatosi durante il riscaldamento di Napoli-Juventus, il colombiano ha riportato un risentimento alla coscia destra, scrive il Corriere dello Sport, e oggi a Castel Volturno si svolgeranno accertamenti. La paura del Napoli è quella di non avere a disposizione nemmeno Ospina per l’Europa League, e portare il conto degli indisponibili a otto, proprio nella fase cruciale per il proseguimento di un cammino europeo che potrebbe dare un senso alla stagione del Napoli.

