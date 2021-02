Affaticamento muscolare per Insigne: problemi alla coscia ma dovrebbe farcela per l’Europa League

Le sfortune non arrivano mai da sole, e dopo gli infortuni di Lozano e di Ospina, ci sono problemi fisici anche per Lorenzo Insigne. Il giocatore è uscito qualche minuto prima della fine della partita contro la Juventus a causa di un fastidio alla coscia sinistra ma la situazione non dovrebbe essere compromessa. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta che Insigne comunque dovrebbe farcela a scendere in campo contro il Granada in Europa League per provare, ancora una volta, a trascinare la squadra.

