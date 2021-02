14 milioni di euro per la vittoria dell’Europa League: ecco tutti i premi per ogni step della competizione

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi mette in luce il lato economico dell’Europa League, analizzando quali sono i possibili premi per il Napoli (e tutte le altre squadre) in caso di passaggio del turno contro il Granada. Oltre al gettone da 2,75 milioni per la presenza ai sedicesimi, in caso di passaggio di questo turno si aggiunge un premio di mezzo milione di euro. Per gli ottavi, la cifra è di 1,1 milioni di euro, 1,5 milioni di euro per i quarti di finale, 2,4 milioni di euro per le semifinali e 4,5 milioni di euro per la qualificazione in finale. A questi, si aggiungono 4 milioni di euro di bonus per la vittoria finale della competizione. Dai sedicesimi in poi, in caso di vittoria, il bottino totale si aggira sui 14 milioni.

